



Позвольте мне ответить: Нетаниягу разозлился на ведущего CNN во время интервью

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и ведущий CNN Вольф Блитцер провели напряженную беседу во время интервью о судебной реформе, вызвавшей массовые протесты по всей стране. Напряженность в беседе возникла по поводу спорной судебной реформы, ситуация накалилась, когда премьер-министр обвинил ведущего в том, что тот не дал ему закончить свой ответ.



“В Израиле есть Верховный суд, у которого есть много проверок, но нет противовесов”, – сказал Нетаниягу Блитцеру, отметив, что суд блокирует назначения без предоставления конкретной причины, “просто сказав, что мы не думаем, что это назначение разумно”.



“В Америке этого нет. Такого не существует в большинстве демократий, во всяком случае. И эта небольшая поправка, которую мы внесли, теперь называется концом демократии. Если это конец демократии, тогда демократий не существует, потому что ни в одной из них такого нет”, – отметил премьер-министр.



Блитцер перебил Нетаниягу, заметив, что сравнение с американской системой сдержек и противовесов некорректно.



“Позвольте мне указать, господин премьер-министр, что в США гораздо больше сдержек и противовесов”, – отметил он.



Премьер-министр попытался продолжить, но ведущий снова его перебил.



“Особенно беспокоит то, что протестуют тысячи израильских военных резервистов, в том числе пилоты, и отказываются служить. Это подбадривает таких противников Израиля, как Иран, который за этим внимательно наблюдает. Безопасность Израиль под угрозой из-за того, что вы делаете?” – спросил Блитцер.



“Я отвечу, если вы позволите мне ответить на ваши вопросы. Если вы просто хотите услышать себя, то пожалуйста. Но вы же хотите услышать мой ответ, так позвольте мне ответить”, – напряженно сказал премьер-министр.



“У Израиля очень сильная армия. Она способна справиться со всеми проблемами, которые у нас есть, а их у нас много. Но я хочу сказать вам одну вещь. Вы говорите о нескольких тысячах, которые высказывают свои сомнения, свое несогласие”, – подчеркнул Нетаниягу. “В израильской армии есть сотни тысяч резервистов. У нас около 100 000, которые подписали петицию в поддержку текущих действий правительства. На днях в Тель-Авиве собралось четверть миллиона человек, поддерживающих правительство. Вы не слышали ни слова об этом?”