



"Позорный перфоманс". Пресса "шокирована расизмом" Альмога Коэна

Сиван Хилайе пишет в Едиот Ахранот: “Кнессет видел свою долю позорных событий, но даже депутаты-ветераны не могут вспомнить такого позорного и расистского поведения, какое продемонстрировал вчера депутат Альмог Коэн в прямой трансляции Facebook с пленума Кнессета.



Коэн обратился к депутату Оферу Касифу (Хадаш-Тааль) и сказал ему: "Ускут ["заткнись" по-арабски], заткни свой рот", - и толкнул его. Что касается Ахмада Тиби, врача по профессии, он сказал: "Я бы не позволил ему лечить мою собаку".



גזענות פר אקסלנס. מדהים שהאיש הזה ח"כ pic.twitter.com/dQi4XuvpzI — yoav dekel (@YoYoavdekel) February 21, 2023

Коэн издавал кудахтающие звуки в адрес арабских членов парламента и сказал окружающим его членам парламента, включая Май Голан (Ликуд) и председателя ШАС Арье Дери: "Когда вы говорите с ними на их языке, они понимают вас, как овцы". Он добавил, что "я не говорю им на иврите, потому что они не понимают иврит".Голан присоединилась к представлению и сказала, чтобы он сказал "барра" ["убирайся" по-арабски] другому члену парламента от оппозиции. Но Коэн сказал: "Я не кричу "барра" на евреев, только "отвали"".Во время прямой трансляции с пленума Коэн продолжал ходить среди депутатов и делать замечания. Он сказал председателю Ноама, депутату Ави Маозу: "Это исторический вечер, победа над тиранией великого нарушителя прав человека Аарона Барака". Он назвал отставного президента БАГАЦа "пустоголовым лицемером" и сказал: "Сегодня мы голосуем и говорим ему: "Барак, отвали".Коэн также использовал уничижительные слова, говоря о депутате Мейрав Бен Ари ("Еш Атид"): "У нее голос мойщицы полов. Она нас убивает". В отношении председателя оппозиции Яира Лапида он сказал: "Здесь есть гость, его зовут Лапид. Ребята, он пришел сюда, я не знаю, что он здесь делает, этот человек почти никогда не бывает здесь. Очень редкое событие".Затем он назвал оппозицию "веганами", и пока Михаль Шир кричала: "Позор для демократии", Коэн ответил: "Королева драмы; театр Хабима". [...]Вчера Коэн вышел в Твиттер, где решил извиниться только перед Бен Ари, но не стал извиняться за другой ряд заявлений, которые он записал на видео. "Вчера во время прямой трансляции, которую я загрузил с пленума Кнессета, я использовал "неудачный" язык [для описания] моего коллеги, члена Кнессета Мейрав Бен Ари, за что приношу свои извинения. Я очень ценю вас, извините", - написал он. Бен-Ари не приняла его извинений".