



"Позорный лжец". Рони Альшейх теперь не знает каждой запятой в делах Нетаниягу

Политический комментатор 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль атаковал бывшего шефа полиции Рони Альшейха, называя его "лжецом", после того как тот заявил, что ему не известны все материалы расследования в делах Биньямина Нетаниягу, хотя некоторое время назад он говорил, что знает в них “каждую запятую”.



Сегаль загрузил на свой аккаунт в Twitter часть интервью, которое Альшейх дал Илане Даян, в котором он говорит, что "знает каждое слово, каждое слово" в делах против Нетаниягу.



В интервью, которое вчера Альшейх дал Дани Кошмаро - на том же 12-м канале, он сказал: "То, что они сказали, что я знаю каждую запятую, не делает это правдой, сколько бы они это не повторяли потому что я никогда этого не говорил. Я сказал, в каких именно материалах я сказал, что знаю каждое слово".



Альшейх закончил этот пассаж словами о том, что у него есть "особый нюх" на "лжецов".

