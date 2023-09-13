



"Позорные ошибки". Аелет Шакед - против юридического советника



Бывший министр юстиции Айелет Шакед подвергла критике заявления представителя юридического советника Анера Гельмана и заявителей на прошедших вчера в БАГАЦе слушаниях по отмене закона об отмене основания разумности.



В интервью радио Галей ЦАХАЛ, Шакед сказала: "Некоторые аргументы заявителей и юридического советника правительства просто позорны, кажется, что в последнее время кто-то лишил Еврейское Государство логики".



По ее словам: "Когда юридический советник говорит, что нанесен серьезный ущерб демократии, это оскорбительно, речь не идет о конце демократии. Использовать самый тяжелый и противоречивый инструмент и признать недействительным основной закон - это немыслимо, и с политической точки зрения я надеюсь, что он не будет этого делать, потому что это только вызовет войну ветвей власти".

