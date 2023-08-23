



Позорное фиаско Запада: Медведев намекнул о присоединении Абхазии и Южной Осетии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для “Аргументов и фактов” заявил, что Абхазия и Южная Осетия могут быть присоединены к России.



“Нам не нужно повторения истории-2008. Мы по-прежнему готовы решать проблемы за столом переговоров в духе Устава ООН. Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания – медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины”, – написал Медведев.



По его словам, для Запада это станет “позорным фиаско” и “символом катастрофической утраты влияния”. Он также заявил, что в 2008 году “мы остановили наступление на Тбилиси, когда добились устранения возникших угроз и гарантий безопасности”.



При том ранее “власти” Абхазии неоднократно говорили, что не планируют входить в состав Российской Федерации. В Южной Осетии в 2022 году приостановили указ о назначении референдума по поводу присоединения к РФ.