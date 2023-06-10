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каховская гэс
10.06.2023 20:05 Алина Груднева

"Позорное безразличие": Украина призвала признать подрыв Каховской ГЭС терактом

Президент Украины Владимир Зеленский осудил реакцию мира на подрыв Каховской Гэс, назвав ее "позорным безразличием", которое поощряет террористов.

Соответствующее заявление он сделал в вечернем видеообращении к нации.

"Сейчас, к сожалению, мы видим, что на некоторых уровнях в мире есть позорное безразличие к экоциду и человеческой трагедии, вызванными российским терактом на Каховской ГЭС. Когда международные организации, которые должны защищать жизнь, даже через неделю не успевают сформировать и отправить спасательную миссию на оккупированную территорию", - сказал Зеленский.

Он также раскритиковал некоторые мировые субъекты, не решающиеся выйти с четкими и сильными заявлениями, осуждающими подрыв Каховской ГЭС.

В свою очередь, Верховная Рада Украины 10 июня призвала ООН, правительства и парламенты других стран и международные организации признать произошедшее терактом, совершенным Россией.

"Подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции стал продолжением российской политики геноцида украинского народа и очередным красноречивым ответом кремля политикам государств, которые призывают к мирным переговорам с Российской Федерацией на любых условиях", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

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