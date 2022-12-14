



Позор в Кнессете: Депутат Михаль Шир кричит "сними кипу!"

Член Кнессета Михаль Шир из партии Еш Атид сегодня (в среду) была возмущена словами адвоката Зива Маора в ходе дискуссии, посвященной "закону Дери" - и крикнула ему: "Сними кипу с головы, когда говоришь такие вещи".



Шир, которая с силой ударил по столу, была разъярена после того, как адвокат Маор заявил: "Результаты выборов привели к четкому заявлению - все определяет воля общества, а не неизбираемых чиновников и судей".



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טלי גוטליב: "זאת אנטישמיות. באיזה זכות היא אומרת לו להוריד את הכיפה?" pic.twitter.com/2YaIennjMg — אבי רבינא Avi Ravina (@AviRabina) December 14, 2022

В этот момент Шир гневно крикнул: "Хватит, сними кипу с головы" - и покинула зал заседаний комитета.Член Кнессета Тали Готлиб от "Ликуда" атаковала в ответ: "Это антисемитизм, какое право она имеет говорить ему, чтобы он снял свою кипу?"Позже Шир написал в Твиттере: "Я состою в комитете - задача которого отбеливать преступников. Мне, как человеку верующему, трудно слушать, как человек в кипе объясняет, почему воровать у населения, брать взятки и нарушать законы еврейской морали и государства - это нормально. Пусть он снимет кипу, прежде чем пойдет на преступления".