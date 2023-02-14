"Позор!" Бен-Гвир заступился за избившего палестинца бойца "Голани"
Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир заступился за избившего палестинца в Хевроне бойца бригады "Голани".
Как сообщалось ранее, солдата отправили на 10 под стражу, после чего будет решаться вопрос о том, сможет ли он продолжит военную службу.
"Позор! Анархист, который постоянно беспокоит солдат ЦАХАЛа в Хевроне, выполняющих свои задачи, снова сделал это, только на этот раз с операторской группой американской медиа-организации. Поддерживаю изо всех сил солдата, который не промолчал. Солдаты должны знать, что мы прикрываем их спины, а не кидаем в тюрьму", - сказал Бен-Гвир.
Напомним, что солдат, столкнувшийся с палестинским активистом, повалил его на землю и ударил ногами прямо перед съемочной группой, в которую входил известный журналист Лоуренс Райт из The New Yorker.
בושה וחרפה! האנרכיסט עיסא עמרו שמציק באופן תדיר לחיילי צה"ל בחברון לעשות את העבודה, עושה זאת שוב, רק שהפעם זה היה עם צוות צילום של גוף תקשורת אמריקאי. אני מגבה בכל הכח את החייל שלא שתק. חיילים צריכים לקבל גב, לא כלא. pic.twitter.com/QFflzdjnf0— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) February 14, 2023