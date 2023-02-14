



"Позор!" Бен-Гвир заступился за избившего палестинца бойца "Голани"

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир заступился за избившего палестинца в Хевроне бойца бригады "Голани".



Как сообщалось ранее, солдата отправили на 10 под стражу, после чего будет решаться вопрос о том, сможет ли он продолжит военную службу.



"Позор! Анархист, который постоянно беспокоит солдат ЦАХАЛа в Хевроне, выполняющих свои задачи, снова сделал это, только на этот раз с операторской группой американской медиа-организации. Поддерживаю изо всех сил солдата, который не промолчал. Солдаты должны знать, что мы прикрываем их спины, а не кидаем в тюрьму", - сказал Бен-Гвир.



Напомним, что солдат, столкнувшийся с палестинским активистом, повалил его на землю и ударил ногами прямо перед съемочной группой, в которую входил известный журналист Лоуренс Райт из The New Yorker.