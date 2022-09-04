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"Позиция Израиля по ядерной сделке: красные линии должны соблюдаться"
04.09.2022 10:17 Ольга Белозерова

"Позиция Израиля по ядерной сделке: красные линии должны соблюдаться"

Высокопоставленный источник в правительстве сообщил газете "Исраэль хайом", что хотя ядерная сделка кажется далекой, скорее всего, она будет подписана.

"Ядерное соглашение снова кажется далеким, хотя обе стороны все еще хотят, чтобы это произошло, поэтому, скорее всего оно будет подписано", - сказал источник.

Также источник обозначил позицию Израиля по этому вопросу.

"Иранцы делают один шаг вперед, один шаг назад, а затем пытаются добиться от американцев новых уступок. Американцы и европейцы уже сделали Ирану свое "окончательное предложение" с предупреждением "принимай или уходи", но все равно переговоры еще ведутся. Позиция Израиля заключается в том, что красные линии должны соблюдаться". 

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