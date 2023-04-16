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Позиция ЦАХАЛа: новый закон о воинской повинности "не нарушает баланс"
16.04.2023 14:15 Евгения Маркова

Позиция ЦАХАЛа: новый закон о воинской повинности "не нарушает баланс"

На фоне намерения правительства внести поправки в закон о призыве на военную службу, которые снижают возраст призыва для ультраортодоксов до 23 лет, высокопоставленный военный чиновник говорит, что "позиция ЦАХАЛа в отношении возраста призыва, который составляет 23 года, заключается в том, что он не нарушит равновесие".

Источник также сказал: "ЦАХАЛ — это народная армия. Запрещается нарушать баланс при наборе всех слоев населения, в том числе ультраортодоксов, чтобы ЦАХАЛ продолжал разрабатывать уникальные программы для ультраортодоксов".
 

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