



Позиция ЦАХАЛа: новый закон о воинской повинности "не нарушает баланс"

На фоне намерения правительства внести поправки в закон о призыве на военную службу, которые снижают возраст призыва для ультраортодоксов до 23 лет, высокопоставленный военный чиновник говорит, что "позиция ЦАХАЛа в отношении возраста призыва, который составляет 23 года, заключается в том, что он не нарушит равновесие".



Источник также сказал: "ЦАХАЛ — это народная армия. Запрещается нарушать баланс при наборе всех слоев населения, в том числе ультраортодоксов, чтобы ЦАХАЛ продолжал разрабатывать уникальные программы для ультраортодоксов".

