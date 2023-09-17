



Появилось новое видео с Кадыровым на фоне слухов о его смерти



В воскресенье, 17 сентября, в телеграмм-канале Кадырова появилось видео, в котором он прокомментировал предварительные заявления о своем тяжелом состоянии.



В ролике, дата которого неизвестна, Кадыров ходит под дождем и советует всем "кто не может отличить правду от лжи", сделать так же. С начала распространения информации о болезнях главы Чечни это первое личное видео Кадырова.



"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести в порядок мысли. Дождь прекрасно бодрит", – написал он.



