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Появилось новое видео с Кадыровым на фоне слухов о его смерти
17.09.2023 17:54 Евгения Маркова

Появилось новое видео с Кадыровым на фоне слухов о его смерти


В воскресенье, 17 сентября, в телеграмм-канале Кадырова появилось видео, в котором он прокомментировал предварительные заявления о своем тяжелом состоянии.

В ролике, дата которого неизвестна, Кадыров ходит под дождем и советует всем "кто не может отличить правду от лжи", сделать так же. С начала распространения информации о болезнях главы Чечни это первое личное видео Кадырова.

"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести в порядок мысли. Дождь прекрасно бодрит", – написал он.

 

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