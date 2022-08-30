



Появились подробности смерти Горбачева

Перед смертью скорая помощь отвезла Михаила Горбачева в больницу на гемодиализ.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что о проблемах Горбачева с почками стало известно еще в июне этого года.

Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой Раисой Максимовной.

Напомним, что Горбачев является единственным в истории президентом СССР. Он также был последним генсеком ЦК КПСС и последним председателес президиума Верховного Совета СССР.