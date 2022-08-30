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Появились подробности смерти Горбачева
30.08.2022 23:57 Алина Груднева

Появились подробности смерти Горбачева

Перед смертью скорая помощь отвезла Михаила Горбачева в больницу на гемодиализ.

 
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
 
Утверждается, что о проблемах Горбачева с почками стало известно еще в июне этого года.
 
Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой Раисой Максимовной. 
 
Напомним, что Горбачев является единственным в истории президентом СССР. Он также был последним генсеком ЦК КПСС и последним председателес президиума Верховного Совета СССР.

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