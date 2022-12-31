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Появились новые подробности о налоговых декларациях Трампа: замешан Китай
31.12.2022 07:28 Алина Груднева

Появились новые подробности о налоговых декларациях Трампа: замешан Китай

Стало известно об интересной детали из налоговой декларации бывшего президента США Дональда Трампа, которая была обнародована 30 декабря.

Об этом сообщает Reuters.

В документе указано, что бывший американский лиедр имел банковский счет в Китае в период с 2015 по 2017 год, несмотря на жесткую политику в отношении КНР.

Как сообщалось ранее, доходы и налоговые обязательства Трампа резко колебались с 2015 по 2020 год. 

Экс-президент США с его супругой Меланией заявляли о больших вычетах и ​​убытках и в течение нескольких лет платили мало или вообще не платили подоходный налог.
 

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