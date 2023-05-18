



Повышенная готовность в связи с Маршем флагов: Иран подстрекает к терроризму

Комиссар полиции Коби Шабтай предупредил в среду вечером в преддверии Марша флагов, который должен состояться в четверг в Иерусалиме, что "террористические элементы, поддерживаемые Ираном, через "Хизбаллу", ХАМАС и "Исламский джихад", распространяют в социальных сетях ложную информацию о маршруте Марша флага. - и их целью является дикое подстрекательство к терроризму против тысяч израильтян, которые отметят День Иерусалима рядом мероприятий".



Комиссар отметил, что в четверг в Иерусалиме будут находиться тысячи полицейских и охранников в рамках повышенной готовности в столице.



"Маршрут марша выдержан десятилетиями, и завтра он тоже не изменится", — добавил Шабтай. Командующий иерусалимским округом суперинтендант Дорон Тургеман также заявил, что в социальных сетях были размещены подстрекательские изображения против участников. "Подстрекательство в социальных сетях усиливается с использованием лжи, запугивания и лозунгов, не имеющих под собой реальной основы", — сказал он.



Предупреждение высокопоставленных полицейских в Иерусалиме соответствует обращениям палестинских террористических организаций к жителям восточной части города, Иудеи и Самарии и израильским арабам. Они призвали их прийти в мечеть Аль-Акса в четверг, опасаясь, что "красная черта", как они ее определили, будет пересечена. Следует подчеркнуть, что маршрут марша планируется вовсе не через Храмовую гору, а через Дамасские ворота Старого города Иерусалима.



Наряду с напряженностью в плане безопасности в столице, вызванной самим проведением парада, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир еще не объявил, намерен ли он подняться на Храмовую гору, как он это делал в предыдущие годы в День Иерусалима.



Служба безопасности не ожидает, что Бен-Гвир посетит Храмовую гору в четверг, но это может измениться, и для этого понадобится разрешение Нетаниягу.



Несмотря на угрозы, у ХАМАСа или Исламского джихада нет никаких стимулов действовать против Израиля, а сотрудники службы безопасности считают, что вероятность того, что необычное событие произойдет, очень мала.



Марши должны пройти от района Елеонской горы до Стены плача. По оценкам, ожидается участие около 850 человек. Ожидается, что еще один марш начнется от квартала Бейт-Орот к Стене Плача, где, по оценкам, примут участие около 200 человек.

