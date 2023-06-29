



Потеря сбитого "вагнеровцами" Ил-22М очень негативно повлияет на операции РФ

Россия использовала самолеты Ил-22M для управления силами вторжения в Украину. Потеря одного из них окажет негативное влияние на российские воздушные и наземные операции. Об этом заявило Министерство обороны Великобритании в Twitter.



Как отмечается в сводке, по сообщениям, 24 июня силами ПВО группы "Вагнер" были сбиты российские военные вертолеты и самолет ВКС Ил-22М. Ил-22M является частью относительно небольшого парка, насчитывающего до 12 самолетов, активно используемых как для управления воздушным движением, так и для задач радиорелейной связи.



По данным британской разведки, эти самолеты специального назначения сыграли ключевую роль в организации российских войск в их войне против Украины. Как ценные активы, они действовали в пределах безопасности российского воздушного пространства, далеко за пределами досягаемости украинских систем ПВО.



Потеря этого самолета, вероятно, окажет негативное влияние на российские воздушные и наземные операции.



"В краткосрочной перспективе психологический шок от такой потери большого количества экипажей почти наверняка подорвет моральный дух российских ВКС. В более долгосрочной перспективе существует реальная вероятность того, что текущие уровни задач, возможно, придется сократить, чтобы безопасно управлять оставшимся флотом. Это, вероятно, подорвет способность России командовать и координировать свои силы, особенно в периоды интенсивных операций", - отмечают в Минобороны Британии.



Напомним, во время бунта 24 июня "вагнеровцы" Евгения Пригожина сбили несколько военных российских вертолетов и самолетов. По данным российских СМИ, погибли более 20 летчиков, которые находились на бортах сбитых самолетов и вертолетов.