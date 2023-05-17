



Потепление отношений: Польские законодатели встретились с израильскими коллегами

Приехавшая с визитом делегация польских депутатов сегодня встретилась с членами Кнессета в Иерусалиме. Поляки заявилт, что эта встреча стала положительным показателем того, что напряженные отношения между Польшей и Израилем улучшаются.



Польский депутат Петр Згожельский сказал своим израильским коллегам, что их встреча "предвещает хорошее развитие отношений между нашими странами".



"Я считаю, что это новая глава в отношениях между нашими парламентами", — добавил Згожельский.



Депутаты также посетили иерусалимский музей Холокоста "Яд Вашем", некоторые из них впервые, и заявили, что Польша борется с антисемитизмом.



Отношения между Варшавой и Иерусалимом ухудшились после того, как польский закон запретил возлагать вину за Холокост на плечи их соотечественников.



В марте 2023 года министр иностранных дел Израиля Эли Коэн посетил Польшу, чтобы помочь улучшить отношения, что стало первым визитом министра иностранных дел с 2018 года, когда был принят закон о Холокосте.

