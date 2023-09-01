



"Потакают террористам": слова Тали Готлиб о ЦАХАЛе и ШАБАКе вызвали гнев

Депутат Кнессета от "Ликуда" Тали Готлиб вызвала гнев в свой адрес, выступив с обвинениями в адрес ЦАХАЛа и ШАБАКа.



Она раскритиковала их совместное заявление относительно того, что вводить ограничения на свидания заключенных террористов с семьями в настоящее время неправильно. В частности, она обвинила ЦАХАЛ и ШАБАК в "потакании" террористам.



"Теперь мы знаем, что ШАБАК и ЦАХАЛ потакают террористам. Все против Бен-Гвира. Молодец Бен-Гвир, что борется за правую повестку дня. Заключенные террористы, убивающие израильтян, годами получают привилегии в тюрьмах. Если сокращение прав заключенных, по мнению ЦАХАЛа и ШАБАКа, нанесет ущерб безопасности страны, это лишь будет означать, что происходит нечто неладное", - сказала Готлиб.



Ее слова вызвали критику. В канцелярии главы правительства заявление Готлиб назвали "возмутительными".



"ЦАХАЛ, ШАБАК и остальные наши силы безопасности работают день и ночь, чтобы поддерживать безопасность Израиля и предотвращать террор", — сказано в заявлении.



Министр обороны Йоав Галант также раскритиковал депутата: "Такие опасные заявления от министров и депутатов Кнессета эквивалентны попиранию нашего национального флага. Я с отвращением отвергаю высказывания безответственных политиков в адрес наших сил безопасности и призываю их немедленно извиниться".



Среди депутатов от оппозиции заявление Готлиб также вызвало негодование: "Силы безопасности работают не с террористами, а с гражданами Израиля. Они отдают свои жизни, защищая вас и всех граждан. Обвинять героев Израиля в том, что те якобы дружат с ненавистниками Израиля – это позор".