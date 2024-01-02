



Постпред Украины в ООН: Совбез не готов даже говорить о статусе РФ

У постоянных членов Совета Безопасности ООН отсутствует готовность не только к практическим шагам по лишению России всех полномочий в организации, а даже к началу политической дискуссии на эту тему.



Такое заявление сделал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью "Голосу Америки".



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"Страны-члены Совета Безопасности, особенно постоянные члены, продолжают считать, что Российская Федерация является полноценным членом и имеет право использовать вето. Они не только не готовы к практическим мерам по лишению РФ полномочий, но и не готовы начать политическую дискуссию на эту тему", – отметил Кислица.



По словам дипломата, ООН находится в глубоком кризисе, частично из-за беспомощности Совета Безопасности в решении вопросов относительно остановки войны в Украине и противостоянии агрессору. В этой ситуации необходимо искать новые формы и подходы к тому, как организация будет поддерживать мир в будущем.



"Саммит будущего, запланированный на сентябрь 2024 года, должен бы стать ключевым для обсуждения того, как ООН будет реагировать на главные вызовы. Но пока, к сожалению, есть угроза, что что он станет очередным типичным действом, итогом которого будет декларация, которая не приведет к субстантивным изменениям в деятельности этой организации", – не исключил постпред Украины в ООН.