



Постпред Украины в ООН - Ирану: почему вы убиваете мирных жителей в Киеве

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица обратился к Ирану после сегодняшней атаки, совершенной Россией иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 по Киеву.

Соответствующее обращение он опубликовал в Twitter.

В ответ на слова президента Ирана Ибрахима Раиси, сказавшего, что война не является решением кризисов, дипломат спросил у

представительства Исламской Республики в ООН, почему их правительство помогает РФ убивать украинцев.

"Задайте прямой вопрос: участвует ли ваше правительство и почему оно участвует в войне России против Украины и убивает мирных жителей в Киеве? Как мириться с этим", - обратился к Ирану Кислица.