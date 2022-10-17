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Постпред Украины в ООН - Ирану: почему вы убиваете мирных жителей в Киеве | Фото: ДСНС України
17.10.2022 18:20 Алина Груднева

Постпред Украины в ООН - Ирану: почему вы убиваете мирных жителей в Киеве

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица обратился к Ирану после сегодняшней атаки, совершенной Россией иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 по Киеву.

 
Соответствующее обращение он опубликовал в Twitter.
 
В ответ на слова президента Ирана Ибрахима Раиси, сказавшего, что война не является решением кризисов, дипломат спросил у
представительства Исламской Республики в ООН, почему их правительство помогает РФ убивать украинцев.
 
"Задайте прямой вопрос: участвует ли ваше правительство и почему оно участвует в войне России против Украины и убивает мирных жителей в Киеве? Как мириться с этим", - обратился к Ирану Кислица.

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