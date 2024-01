Постпред Украины в ООН – главе МИД РФ: Ил ждет вас – это неизбежно

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал возмутительное заявление о падении Ил-76 и Украине – он сравнил инцидент с военными преступлениями российских оккупантов в Буче. На это ему ответил, и в довольно резкой форме, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.



Так, главный российский дипломат на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявил, что Украина сбила российский самолет Ил-76 в Белгородской области. При этом, по версии Лаврова, Киев якобы знал о том, что на борту якобы находятся пленные украинцы, однако отрицает это.



"Не хотелось бы, чтобы повторилась история апреля 2022 года, когда после инсценировки в Буче были показаны тела людей, чьи фамилии мы до сих пор не можем получить. Украинская сторона стала заметать под ковер все последствия после того, как стало известно, что там были украинские военнопленные, и они не могли не знать об этом", – цитирует министра иностранных дел РФ "Главред".



Высказывания Лаврова в ООН о падении Ил-76 и убийствах в Буче прокомментировал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Он, в частности, заявил, что самолет Ил "ждет" российского министра, и "это неизбежно".



"Фон Лавров, чей самолет "Ил-Ильюшин" вот-вот вылетит из аэропорта Кеннеди, завершает свой отпуск в свободном мире скорее с хныканьем, чем с треском. Его испорченная пластинка о "постановочной Буче" продолжает звучать в московском граммофоне, а его нытье о злых англосаксах вызывает артрит", – написал Кислица в соцсети Х(Twitter).



"Совет Безопасности, каким бы несовершенным он ни был, тем не менее, будет рассматривать вопросы, доведенные до его сведения, по мере необходимости. Ил ждет вас. Это неизбежно", – добавил постпред Украины в ООН.



