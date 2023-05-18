



Постпред РФ в ООН объяснил согласие России на продление зерновой сделки

Российская Федерация согласилась на продление зерновой сделки, так как рассчитывает на решение проблем с российской частью договоренностей. Об этом 17 мая заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.



"Потому что мы всё еще не потеряли надежду, что проблемы, которые мы поднимаем, будут решены, и чем раньше, тем лучше", — объяснил он позицию Москвы.



Ранее в этот день о продлении зерновой сделки сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил надежду, что зерновая сделка будет выгодной для всех участвующих в ней стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила продление и подчеркнула, что этим предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечению глобальной продовольственной безопасности.



Дипломат обратила внимание, что "перекосы в выполнении" соглашения должны быть максимально быстро исправлены. По ее словам, для устранения перекосов в исполнении зерновой сделки эксперты продолжат работу.