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Постпред РФ при ООН покинул зал заседаний перед выступлением Украины
22.10.2022 10:00 Александр Юзовский

Постпред РФ при ООН покинул зал заседаний перед выступлением Украины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул заседание Совбеза ООН перед выступлением постпреда Украины Сергея Кислицы.

Согласно информации BBC, Небензя во время своего выступления заявил, что что слушать "представителя украинского режима" не намерен.

"Думаю, что все, кто ознакомился с его недавними оскорбительными комментариями в адрес российских дипломатов в соцсетях поймут, о чем я говорю", – сказал он.

Зал заседаний также покинул первый заместитель Небензи Дмитрий Полянский.
 

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