



Постпред РФ оскандалился заявлением об Украине и взял свои слова обратно

Постпред России в Вене Михаил Ульянов оскандалился заявлением по поводу Украины.

Он написал в Twitter: "Нет пощады украинскому народу".

Однако позже российскому дипломату пришлось взять свои слова обратно. Ульянов заверил, что не это имел в виду.

"Я должен извиниться. Я, конечно же, имел в виду США с их поставками оружия и президента Украины, который буквально вчера отверг любые странные переговоры. Действительно, нет никакой пощады с их стороны в отношении украинского народа. Это именно то, что я имел в виду", - оправдался Ульянов.