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Постпред РФ оскандалился заявлением об Украине и взял свои слова обратно
20.08.2022 11:27 Алина Груднева

Постпред РФ оскандалился заявлением об Украине и взял свои слова обратно

Постпред России в Вене Михаил Ульянов оскандалился заявлением по поводу Украины.

 
Он написал в Twitter: "Нет пощады украинскому народу".
 
Однако позже российскому дипломату пришлось взять свои слова обратно. Ульянов заверил, что не это имел в виду.
 
"Я должен извиниться. Я, конечно же, имел в виду США с их поставками оружия и президента Украины, который буквально вчера отверг любые странные переговоры. Действительно, нет никакой пощады с их стороны в отношении украинского народа. Это именно то, что я имел в виду", - оправдался Ульянов.
 
 

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