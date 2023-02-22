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Постпред ПА сказал ООН о ее "долге" перед палестинцам
22.02.2023 19:11 Алина Груднева

Постпред ПА сказал ООН о ее "долге" перед палестинцам

Постпред Палестинской автономии в ООН Рияд Мансур потребовал "принять меры" в отношении Израиля после сегодняшнего рейда ЦАХАЛа в Шхеме.

Соответствующее заявление он сделал в ходе пропалестинского мероприятия в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке после выступления генсека организации Антониу Гутерриша. 

"Организация Объединенных Наций, которая должна поддерживать слабых и уязвимых, должна поддержать палестинский народ. Мы теряем доверие, вы его теряете, эта сказочная система теряет доверие. ООН необходимо использовать все свои ресурсы, чтобы положить конец этой резне против нашего народа", - сказал он.

Мансур обвинил правительство Израиля в "зверствах". По его словам, оно якобы использует "все виды отговорок", чтобы "убивать" палестинцев, а также "сеять хаос и ужас".

"Международное сообщество должно действовать, должно выполнять свои резолюции и взять на себя ответственность за защиту палестинского населения", — резюмировал он.

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