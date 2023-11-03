



Постпред Израиля в ООН: РФ использует ХАМАС самым извращенным способом

Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан ответил на обвинения российского постпреда Василия Небензи, объявившему, будто Еврейское Государство не имеет права на самооборону.



По словам израильского дипломата, РФ использует войну на Ближнем Востоке для отвлечения внимания всего мира от своего вторжения в Украину.



"Всем понятно, как бы отреагировала Россия, если бы тысячи ее граждан были убиты и похищены террористической организацией. К сожалению, Россия использует террористическую атаку ХАМАСа самым извращенным способом, чтобы отвлечь внимание мира от вторжения в Украину", - подчеркнул Эрдан.



По его словам, Россия является последней страной, которая может делать нравоучения Израилю о том, как соблюдать международное право.