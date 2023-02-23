



Постпред Израиля в ООН: поможем Украине с системой раннего предупреждения

Израиль поможет разработать систему предупреждения о ракетных нападениях для Украины.



Такое заявление, выступая перед Генассамблеей, сделал постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан.



Он рассказал о гуманитарной помощи, которую Еврейское Государство предоставило Украине за год войны. По словам Эрдана, Израиль признает территориальную целостность Украины и поддерживает государство в ООН.



"Израиль по-прежнему неуклонно продолжает нашу поддержку и даже расширяет ее, продвигая проекты в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры по всей Украине, а также помогая в разработке интеллектуальной системы раннего предупреждения для спасения жизней украинцев от неминуемой опасности из-за ракетных обстрелов", - сказал он.



Не забыл постпред Израиля также про использование российскими войсками иранского оружия, в частности, беспилотников-камикадзе.



"Аятоллы представляют собой мировую угрозу. Иранское оружие сеет хаос в Украине, убивая невинных мирных жителей и разрушая инфраструктуру. И это это только начало. Если иранская угроза выглядит так сегодня, я действительно не могу себе представить, что было бы, если бы Иран стал ядерным государством.. Международному сообществу пора не просто проснуться, а действовать против иранской угрозы", - призвал он.