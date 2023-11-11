



Постпред Израиля пристыдил ВОЗ и ООН: мы делаем больше для Газы

Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан осудил Всемирную организацию здравоохранения и другие агентства ООН.



Соответствующее заявление он сделал на дебатах в Совете Безопасности ООН относительно ситуации в Газе.



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"Похоже, что Израиль работает над медицинской помощью жителям Газы больше, чем ВОЗ или какое-либо другое агентство ООН. А ООН продолжает осуждать Израиль. Позор", - сказал он.



Тем временем, высокопоставленный представитель США в ООН сообщил, что Вашингтон работает над возможностью поставки топлива в больницы Газы.



"Мы знаем, что больницы отчаянно нуждаются в топливе. США неустанно работают над созданием механизмов, которые позволят топливу поступать в больницы и удовлетворять другие неотложные потребности на юге", - сообщил представитель США в ООН Роберт Вуд.