Новости » Политика
Постпред Израиля пристыдил ВОЗ и ООН: мы делаем больше для Газы
11.11.2023 10:50 Алина Груднева

Постпред Израиля пристыдил ВОЗ и ООН: мы делаем больше для Газы

Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан осудил Всемирную организацию здравоохранения и другие агентства ООН.

Соответствующее заявление он сделал на дебатах в Совете Безопасности ООН относительно ситуации в Газе.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Похоже, что Израиль работает над медицинской помощью жителям Газы больше, чем ВОЗ или какое-либо другое агентство ООН. А ООН продолжает осуждать Израиль. Позор", - сказал он.

Тем временем, высокопоставленный представитель США в ООН сообщил, что Вашингтон работает над возможностью поставки топлива в больницы Газы.

"Мы знаем, что больницы отчаянно нуждаются в топливе. США неустанно работают над созданием механизмов, которые позволят топливу поступать в больницы и удовлетворять другие неотложные потребности на юге", - сообщил представитель США в ООН Роберт Вуд.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы