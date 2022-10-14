



Посредник США: "Сделка дает Израилю стабильность и безопасность"

Посланник США, представитель администрации Байдена по энергетике Амос Хохштейн настаивает на том, что морская сделка, заключенная им при посредничестве Израиля и Ливана, обеспечит безопасность еврейского государства, опровергая заявления о том, что Иерусалим уступил террористическим угрозам.



Хохштейн, давая интервью израильскому ТВ, охарактеризовал соглашение как "беспроигрышное", сообщает Times of Israel.



"Израиль очень усердно вел переговоры о мерах безопасности ближе к берегу и получил то, что хотел. Чего на самом деле хочет Израиль в конце концов? Он хочет иметь свою долю экономики. Это правда. Но он действительно хочет безопасности и стабильности в Средиземном море. Самая важная часть - первые пять километров - важна для безопасности. Не там, где вы находитесь в 30 километрах от моря. Это дает Израилю возможность контролировать до этой линии. Это огромная безопасность для Израиля", - заявил Хохштейн.



Американский посланник отметил, что "знание того, что от месторождения Кариш до юга не будет угрозы ракет", также дает безопасность Израилю.



"Таким образом, Израиль получает стабильность и безопасность", - заявил представитель США, выступивший посредником между Израилем и Ливаном.