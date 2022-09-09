



Посредник из США: "хороший прогресс" в переговорах Израиля и Ливана

Посредник из США в переговорах между Израилем и Ливаном по демаркации морских границ Амос Хохштейн заявил, что в переговорах был достигнут "очень хороший прогресс"



Об этом сообщает Reuters.



Амос Хохштейн прибыл в Ливан рано утром в пятницу для проведения переговор с высокопоставленными лицами, включая президента, премьер-министра, спикера и вице-спикера парламента, а также сотрудников службы безопасности.



"Я думаю, что мы добились очень хорошего прогресса", - заявил Хохштейн после встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном.



Он добавил, что надеется, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время.



Ранее стало известно, что Израиль и Ливан могут заключить соглашение до конца сентября. Издание Globes со ссылкой на источники сообщало, что сделка будет подписана, когда Energean начнет добычу газа на месторождении Кариш в последнюю неделю сентября.