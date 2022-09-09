Новости » Политика
Посредник из США: "хороший прогресс" в переговорах Израиля и Ливана
09.09.2022 14:52 Ольга Белозерова

Посредник из США: "хороший прогресс" в переговорах Израиля и Ливана

Посредник из США в переговорах между Израилем и Ливаном по демаркации морских границ Амос Хохштейн заявил, что в переговорах был достигнут "очень хороший прогресс"

Об этом сообщает Reuters.

Амос Хохштейн прибыл в Ливан рано утром в пятницу для проведения переговор с высокопоставленными лицами, включая президента, премьер-министра, спикера и вице-спикера парламента, а также сотрудников службы безопасности.

"Я думаю, что мы добились очень хорошего прогресса", - заявил Хохштейн после встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном. 

Он добавил, что надеется, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Израиль и Ливан могут заключить соглашение до конца сентября. Издание Globes со ссылкой на источники сообщало, что сделка будет подписана, когда Energean начнет добычу газа на месторождении Кариш в последнюю неделю сентября.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы