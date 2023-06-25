



Посольство Украины раскритиковало нейтралитет правительства Нетаниягу

Украинское посольство раскритиковало нейтралитет правительства Биньямина Нетаниягу за нейтралитет в отношении России.



"Так называемый "нейтралитет" израильского правительства рассматривается как явно пророссийская позиция", - сказано в сообщении.



Уточняется, что посольство указывает на ряд довольно противоречивых событий, которые произошли в первой половине 2023 года. Ведомство назвало февральскую поездку министра иностранных дел Эли Коэна в Киев бесплодной и обвинило Нетаниягу в том, что тот сделал "спекулятивные предположения" в недавнем интервью, в котором сказал, что оружие попадает в руки Ирана и Сирии.



Посольство подвергает критике два раунда политических переговоров на высоком уровне с МИД России. Также осуждается сделка, достигнутая Израилем и РФ в этом месяце, в которой последняя согласилась открыть филиал посольства в Иерусалиме.



В Киеве обвинили высокопоставленных израильских лиц в "вопиющем пренебрежении моральными границами".



"Более того, министерство иностранных дел Израиля хранит полное молчание в отношении регулярных антисемитских заявлений Путина и его приспешников". Пока народ Украины, включая ее значительную еврейскую общину, истекает кровью под натиском российских ракет и иранских беспилотников, руководство Израиля, прикрываясь словесной демагогией о своем нейтралитете, активно налаживает отношения с РФ", - сказано в заявлении.



Посольство призвало израильское правительство изменить свою позицию и поддержать Украину оборонительными средствами.



"Мы ожидаем, что Израиль будет на правильной стороне истории", - сказано в заявлении.



Ожидается, что после публикации данной новости посла Украины Евгения Корнийчука вызовут в МИД Израиля.

