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Посольство Украины: невинных убивают, а Израиль все равно не продает нам технику
28.06.2023 19:51 Алина Груднева

Посольство Украины: невинных убивают, а Израиль все равно не продает нам технику

Израиль по-прежнему отказывается продавать Украине оборонную технику для защиты жизни граждан.

Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Еврейском Государстве, опубликованном после циничной атаки РФ на Краматорск, в результате которой погибли уже 11 человек.

"Россияне убивают наших граждан, а Израиль все равно отказывается продавать оборонную технику Украине! Убийство невинных граждан прошлой ночью в условиях российской агрессии – резкое напоминание о безотлагательности", - сказано в заявлении.

Посольство напоминает Израилю о том, что многочисленные жизни украинцев зависит от этого.

"Если Израиль, известный своими оборонительными возможностями, предоставит Украине важнейшими средствами защиты, это спасет жизни", - отметили в посольстве.

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