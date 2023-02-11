



Посольство Израиля в Мадриде шокировано инцидентом в кампусе

Посольство Израиля в Мадриде ответило прокомментировало попытку нападения пропалестинских активистов на посла в Испании Родику Радиан-Гордон.



"Мы потрясены насилием антиизраильских демонстрантов, которое было направлено на посла Израиля на конференции в Университете Комплутенсе", - сказано в заявлении.



Дипломаты отметили, что лекция, которую пытались сорвать активисты, была посвящена 30-летию мирного соглашения в Осло.



"Мы благодарим декана за ее решительное и мужественное руководство открытым и сбалансированным академическим дискурсом. Мы не касаемся вопросов, связанных с безопасностью посольства", - отметили в дипучреждении.



Как сообщалось ранее, посол вернулась в зал и закончила лекцию. В тот же вечер министр иностранных дел Эли Коэн позвонил ей, чтобы приветствовать ее за то, что она вернулась и продолжила мероприятие, несмотря на ужасную попытку предотвратить его с применением насилия.