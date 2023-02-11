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Посольство Израиля в Мадриде шокировано инцидентом в кампусе
11.02.2023 14:55 Алина Груднева

Посольство Израиля в Мадриде шокировано инцидентом в кампусе

Посольство Израиля в Мадриде ответило прокомментировало попытку нападения пропалестинских активистов на посла в Испании Родику Радиан-Гордон.

"Мы потрясены насилием антиизраильских демонстрантов, которое было направлено на посла Израиля на конференции в Университете Комплутенсе", - сказано в заявлении.

Дипломаты отметили, что лекция, которую пытались сорвать активисты, была посвящена 30-летию мирного соглашения в Осло.

"Мы благодарим декана за ее решительное и мужественное руководство открытым и сбалансированным академическим дискурсом. Мы не касаемся вопросов, связанных с безопасностью посольства", - отметили в дипучреждении.

Как сообщалось ранее, посол вернулась в зал и закончила лекцию. В тот же вечер министр иностранных дел Эли Коэн позвонил ей, чтобы приветствовать ее за то, что она вернулась и продолжила мероприятие, несмотря на ужасную попытку предотвратить его с применением насилия.

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