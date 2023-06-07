



Посольство Ирана вновь открылось в столице Саудовской Аравии

По сообщениям саудовских СМИ, Иран вновь открыл свое посольство в Эр-Рияде 6 июня, через несколько месяцев после того, как два региональных соперника договорились положить конец дипломатическому расколу и заключили соглашение при посредничестве Китая.



В марте Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить отношения после многолетней вражды, которая поставила под угрозу стабильность на Ближнем Востоке и разожгла региональные конфликты, в том числе в Йемене, Сирии и Ливане.



Сделка была заключена через семь лет после того, как суннитская Саудовская Аравия разорвала отношения с шиитским Ираном после штурма ее посольства в Тегеране во время беспорядков, вызванных казнью шиитского мусульманского священнослужителя.