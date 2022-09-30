



Посольство Британии в Иерусалиме: арабские дипломаты обратились к Лиз Трасс

Послы арабских стран в Великобритании призвали премьер-министра Лизз Трасс не переносить посольство Великобритании в Иерусалим.



Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на отчет The Guardian.



Трасс получила частное письмо, подписанное арабскими дипломатами, перед поездкой в ​​Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, где она встретилась с Лапидом. Сообщается, что письмо поддержали не только страны, не имеющие дипломатических отношений с Израилем, но и арабские страны, подписавшие Соглашении Авраама.



Некоторые из арабских дипломатов уточнили, что они сказали Трасс не продолжать то, что они назвали "незаконным и необдуманным" решением, и отметили, что, если она даст добро на перенос посольства, это может приостановить желанное соглашение о свободной торговле между Великобританией и Советом сотрудничества стран Персидского залива.



