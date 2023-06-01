



Посол Венгрии ответил на слова Коэна о переносе посольства в Иерусалим

Посол Венгрии в Израиле отреагировал на слова главы МИД Эли Коэна о том, что страна перенесет свое посольство в Иерусалим.



По данным "Аруц Шева", соответствующее заявление Левенте Бенке сделал 1 июня.



По словам венгерского дипломата, решение на этот счет до сих пор не принято.



"Венгрия имеет торговое представительство в Иерусалиме с 2019 года. На данном этапе решение о дальнейших шагах не принято", - подчеркнул он.



Информацию о готовности Венгрии перенести посольство в Иерусалим Коэн озвучил во время его поездки в Будапешт.



Что примечательно, пару месяцев назад Евросоюз раскритиковал готовность страны пойти на такой шаг. Тогда спикер ЕС по внешней политике Петер Стано заявил, что в Евросоюзе существует давняя позиция, "вытекающая из резолюции 478 Совета Безопасности ООН от 1980 года, которая призывает все государства-члены ООН вывести посольства и дипломатические миссии в Израиле из Иерусалима".