



Посол Великобритании в Украине любуется "бавовной"

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс продолжает поддерживать Украину и ее народ, в том числе, своими твитами в соцсети Twitter.



Напомним, еще 17 ноября посол опубликовала фото в поддержку украинцев, живущих в условиях постоянных отключений электроэнергии. Тогда на фото рядом с веткой хлопка стоял включенный фонарик, а твит был подписан словами: "Без вас".



12 декабря появился новый твит с веткой хлопка на окне на фоне заснеженного пейзажа и подписью "Бавовна на снегу 😊"

