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Посол Великобритании в Украине любуется "бавовной"
12.12.2022 21:45 MIGnews.com

Посол Великобритании в Украине любуется "бавовной"

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс продолжает поддерживать Украину и ее народ, в том числе, своими твитами в соцсети Twitter.

Напомним, еще 17 ноября посол опубликовала фото в поддержку украинцев, живущих в условиях постоянных отключений электроэнергии. Тогда на фото рядом с веткой хлопка стоял включенный фонарик, а твит был подписан словами: "Без вас".

12 декабря появился новый твит с веткой хлопка на окне на фоне заснеженного пейзажа и подписью "Бавовна на снегу 😊"
 


 

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