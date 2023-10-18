



Посол в РФ: Израиль не атаковали больницу в Газе

Посол Израиля в России Александр Бен Цви прокомментировал вчерашний удар по территории больницы в Газе, в котором ХАМАС обвиняет ЦАХАЛ, а все разведданные указывают на фиаско "Исламского джихада".



"Израиль не атаковал больницу в Газа, там упала ракета "Исламского джихада", - сказал он.



По словам дипломата, все имеющиеся материалы относительно больницы будут переданы Совбезу ООН, который соберется сегодня вечером на экстренное заседание.



Бен Цви также отметил, что Израиль не отказывается от проведения наземной операции в Газе, а просто отложил ее начало.