Посол Украины вызван в МИД Израиля для выговора
Посол Украины Евгений Корничук вызван в МИД Израиля для официального выговора.
Это произошло после того, как Украина проголосовала за вторую антиизраильскую резолюцию.
Корничук сказал в комментарии Kan News, что встреча в министерстве была организована еще до голосования в ООН. Он намерен упрекнуть МИД в увеличении числа украинцев, которым было отказано в выдаче визы.
Напомним, Украина поддержала резолюцию ООН о направлении в Гаагский суд запроса о "длительной оккупации, заселении и аннексии Израилем палестинской территории".