



Посол Украины вызван в МИД Израиля для выговора

Посол Украины Евгений Корничук вызван в МИД Израиля для официального выговора.

Это произошло после того, как Украина проголосовала за вторую антиизраильскую резолюцию.

Корничук сказал в комментарии Kan News, что встреча в министерстве была организована еще до голосования в ООН. Он намерен упрекнуть МИД в увеличении числа украинцев, которым было отказано в выдаче визы.

Напомним, Украина поддержала резолюцию ООН о направлении в Гаагский суд запроса о "длительной оккупации, заселении и аннексии Израилем палестинской территории".