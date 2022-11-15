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Посол Украины вызван в МИД Израиля для выговора
15.11.2022 08:12 Алина Груднева

Посол Украины вызван в МИД Израиля для выговора

Посол Украины Евгений Корничук вызван в МИД Израиля для официального выговора.

 
Это произошло после того, как Украина проголосовала за вторую антиизраильскую резолюцию.
 
Корничук сказал в комментарии Kan News, что встреча в министерстве была организована еще до голосования в ООН. Он намерен упрекнуть МИД в увеличении числа украинцев, которым было отказано в выдаче визы.
 
Напомним, Украина поддержала резолюцию ООН о направлении в Гаагский суд запроса о "длительной оккупации, заселении и аннексии Израилем палестинской территории".

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