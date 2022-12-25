



Посол Украины в США: мы уже работаем над тем, чтобы систем Patriot было больше

В Украине уже работают над тем, чтобы США передали больше систем противовоздушной обороны Patriot, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире украинского телемарафона.



Президент Зеленский на его пресс-конференции с Байденом поблагодарил за предоставленные систем противовоздушной обороны и добавил, что Украине "нужно больше Patriot".



"Я надеюсь, что мы сможем контрактовать на будущее некоторые системы", – сказала Маркарова, отметив, что уже есть конкретные результаты визита президента Владимира Зеленского в США.



"С момента выступления президента в Конгрессе там очень сильно активизировался процесс принятия решений. Мы уже имеем за сутки, пока возвращались в Украину, конкретные серьезные результаты - и законопроект о возможности привлечения российских преступников к ответственности в США, и помощь Украине на 45 млрд долларов, и поправка о предоставлении полномочий прокурору США об использовании конфискованных российских активов в качестве помощи Украине, и работа по пакету безопасности, в котором есть системы Patriot, но там не только они, там много новых возможностей", - добавила Маркарова.