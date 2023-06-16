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путин антисемит
16.06.2023 19:44 Алина Груднева

Посол Украины в Израиле требует осудить Путина за антисемитизм

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук потребовал осудить президента РФ Владимира Путина за антисемитизм.

Соответствующее заявление он сделал вечером, 16 июня.

В частности, Корнийчук прокомментировал слова Путина о том, что украинский лидер Владимир Зеленский - "не еврей, а позор еврейского народа".

По словам дипломата, такое заявление, сделанное незадолго до визита в Израиль первой леди Украины Елены Зеленской, является явной провокацией в стиле КГБ.

"Мы ожидаем, что правительство Израиля резко осудит слова Путина, иначе это может привести к переносу или отмене визита супруги президента Зеленского", - сказал посол.

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