



Посол Украины раскритиковал Израиль за остановку медицинской помощи беженцам

В четверг, 10 августа, посол Украины обрушился с критикой на Израиль за остановку медицинского страхования примерно 14 тысяч украинских беженцев в Израиле.



"Израильское правительство не только отказалось продать Украине средства защиты. Израиль также прекратил оказание медицинской помощи беженцам, которые бежали в Израиль от угрозы жестокого убийства от рук русских", – говорится в заявлении посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука.



Как сообщалось в среду, отказ Министерства финансов Израиля продлить медицинскую страховку, вынудив больницы предоставлять лечение беженцев без финансирования. Тяжелая ситуация вызвала критику со всех сторон, а посол Украины в Израиле Корнийчук заявил: "Мы глубоко разочарованы и обеспокоены недавним решением израильского правительства о прекращении выплат по медицинскому страхованию украинских беженцев".



По данным Ynet, без возобновленной медицинской страховки доступ беженцев из Украины к основным медицинским услугам оказался под угрозой. Больницы, оставшиеся один на один с кризисом, столкнулись с этической дилеммой.

