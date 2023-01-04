Новости » Политика
Посол Украины раскритиковал Израиль из-за переговоров с Лавровым
04.01.2023 13:44 Раиса Вовк

Посол Украины раскритиковал Израиль из-за переговоров с Лавровым

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал переговоры нового министра иностранных дел Эли Коэна с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Комментарий дипломата обнародовала газета, пишет The Times of Israel.

По мнению Корнийчука, разговор нового главы МИД Израиля с Лавровым свидетельствует об изменении политики страны, поскольку дипломаты Иерусалима не говорили с Лавровым с начала полномасштабной войны. «Министр иностранных дел Израиля не общался с Лавровым с начала войны», - сказал посол.

По его словам, позиция Израиля относительно российского вторжения в Украину «непонятна».

«К сожалению, мы не получаем осуждения массовых обстрелов наших мирных жителей в последние месяцы. Израиль уникален с точки зрения наших партнеров. Он хранит молчание», – сказал посол. 

Напомним, 2 января новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что страна продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, но будет меньше говорить о войне. 3 января состоялся телефонный разговор Коэна и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Предыдущий министр иностранных дел Израиля Яир Лапид не общался со своим российским коллегой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы