



Посол Украины раскритиковал Израиль из-за переговоров с Лавровым

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал переговоры нового министра иностранных дел Эли Коэна с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Комментарий дипломата обнародовала газета, пишет The Times of Israel.



По мнению Корнийчука, разговор нового главы МИД Израиля с Лавровым свидетельствует об изменении политики страны, поскольку дипломаты Иерусалима не говорили с Лавровым с начала полномасштабной войны. «Министр иностранных дел Израиля не общался с Лавровым с начала войны», - сказал посол.



По его словам, позиция Израиля относительно российского вторжения в Украину «непонятна».



«К сожалению, мы не получаем осуждения массовых обстрелов наших мирных жителей в последние месяцы. Израиль уникален с точки зрения наших партнеров. Он хранит молчание», – сказал посол.



Напомним, 2 января новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что страна продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, но будет меньше говорить о войне. 3 января состоялся телефонный разговор Коэна и главы МИД РФ Сергея Лаврова.



Предыдущий министр иностранных дел Израиля Яир Лапид не общался со своим российским коллегой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.