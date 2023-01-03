



Посол Украины раскритиковал главу МИД Израиля за звонок Лаврову

Газета The Times of Israel пишет, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал нового министра иностранных дел Эли Коэна за его разговор с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.



Корнийчук заявил изданию, что сегодняшний разговор представляет собой изменение в политике Израиля.



"Министр иностранных дел Израиля не разговаривал с Лавровым с начала войны", - сказал он, указывая на то, что Киев недоволен тем, что Коэн продолжил контакты. Как министр иностранных дел Яир Лапид действительно не разговаривал с Лавровым.



В то же время после разговора Коэна и Лаврова израильский чиновник заявил, что "в политике Израиля нет никаких изменений".



Украинский посол отметил также, что позиция Израиля в отношении вторжения РФ "неясна".



"К сожалению, мы не получаем никакого осуждения массовых обстрелов наших мирных жителей в последние месяцы. Израиль уникален с точки зрения наших партнеров. Он молчит", - сказал Корнийчук.