



Посол Турции вручил верительные грамоты президенту Израиля

Новый посол Турции в Израиле вручил верительные грамоты президенту Исааку Герцогу, официально вступив в должность, которая оставалась незанятой более четырех лет.



Сакир Озкан Торунлар, прибывший в Израиль в ноябре, является ветераном-дипломатом, который ранее работал генеральным консулом Турции в Иерусалиме — фактически ее послом в Палестине, а в последнее время был послом в Индии.



В своем выступлении после получения письма Герцог пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Израиль.



"Отношения между нашими страними переживали кризисы в прошлом. Но сейчас, к нашему удовольствию, они находятся на очень обнадеживающей траектории", — сказал Герцог, указывая на потенциал сотрудничества в сфере туризма, науки, энергетики, культуры и сельского хозяйства.



Торунлар в своем выступлении подчеркнул важность сохранения статус-кво на Храмовой горе, не упомянув при этом палестинский вопрос.



Он также выразил надежду Турции на то, что в ближайшем будущем двусторонний товарооборот вырастет до 15 миллиардов долларов.



В тот же день свои верительные грамоты вручили Герцогу послы Австралии, Филиппин, Сальвадора и Кореи.

