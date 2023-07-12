



Посол США заканчивает свое пребывание на должности молитвой у Стены Плача

Посол США в Израиле Томас Найдс начал свою работу два с половиной года назад с визита и молитвы у Стены Плача, где он зажег свечи во время официальной церемонии зажжения ханукальных свечей.



Теперь, завершая свое пребывание в должности, Найдс прибыл для личной и общенациональной молитвы у Cтены Плача перед своим возвращением в США.



За время своего пребывания на посту посла США в Израиле Найдс десятки раз посещал Стену Плача и участвовал во многих мероприятиях.



“Посол видел в Стене Плача важное место и духовный центр еврейского народа, и он глубоко заботился о ее развитии”, — говорится в заявлении.

