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Посол США заканчивает свое пребывание на должности молитвой у Стены Плача | Фото: Фонд наследия Стены Плача
12.07.2023 15:35 Ирина Демьянова

Посол США заканчивает свое пребывание на должности молитвой у Стены Плача

Посол США в Израиле Томас Найдс начал свою работу два с половиной года назад с визита и молитвы у Стены Плача, где он зажег свечи во время официальной церемонии зажжения ханукальных свечей.

Теперь, завершая свое пребывание в должности, Найдс прибыл для личной и общенациональной молитвы у Cтены Плача перед своим возвращением в США.

За время своего пребывания на посту посла США в Израиле Найдс десятки раз посещал Стену Плача и участвовал во многих мероприятиях.

“Посол видел в Стене Плача важное место и духовный центр еврейского народа, и он глубоко заботился о ее развитии”, — говорится в заявлении.
  Посол США в Израиле Том Найдс посещает Стену Плача в последний день своего пребывания в должности, 12 июля 2023 г. (Фонд наследия Стены Плача)

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