



Посол США: я сказал притормозить, а не нажать на тормоза

Посол США в Израиле Томас Найдс немного смягчил свою риторику, однако вновь призвал коалицию замедлить реализацию правовой реформы, чтобы добиться широкого консенсуса по этому вопросу.



Такое заявление он сделал на ежегодной национальной конференции президентов основных американских еврейских организаций, которая проходит в отеле Inbal в Иерусалиме.



"Наша приверженность демократии — это то, что позволяет нам вновь и вновь защищать Израиль в ООН, и мы продолжим это делать. Я призвал немного нажать на тормоз, не тормозить, а притормозить", - сказал он, оправдываясь за утренний призыв к премьер-министру Биньямину Нетаниягу.



По его словам, изменения важны и являются неотъемлемой частью демократии.



"Это живая демократия. Что нас объединяет, так это любовь к демократии, любовь к институтам. Я не ставлю под сомнение цели Биньямина Нетаняигу или цели кого-либо из его коалиции. Все они хотят демократии, все они хотят одного и того же", - подчеркнул он.





