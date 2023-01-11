



Посол США: Я не бойкотирую Бен-Гвира, но приоритетно буду работать с премьером

Во вторник посол США в Израиле Том Найдс опроверг предположения, что он или администрация Байдена объявили бойкот ультраправому министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру, но сказал, что Вашингтон, в первую очередь, будет работать с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, поскольку он готов к двусторонним отношениям.



“Бойкота нет. Мы собираемся работать с израильским правительством. Это демократически избранное правительство”, – ответил Найдс на вопрос во время интервью на телеканале Can. “Мы будем работать со всеми. Но приоритетно, с кем я буду работать, так это с премьер-министром”.



Предпочтение работать с Нетаниягу – это часть того, что США называют новым подходом, направленным на привлечение премьера к ответственности за политику некоторых его ультраправых партнеров по коалиции. Тем не менее что за закрытыми дверями Найдс сказал коллегам, что США не планируют встречи с Бен-Гвиром, сообщили два источника, знакомых с этим вопросом.



На вопрос, доказывает ли визит Бен-Гвира, что Нетаньяху “не держит руки на руле”, посол ответил: “Он говорил, что не допустит изменения статус-кво на Храмовой горе. И мы верим ему на слово”.



Сохранение статус-кво на Храмовой горе – одна из красных линий администрации Байдена в ее связях с новым израильским правительством. Еще одним таким вопросом для США являются любые шаги, направленные на аннексию Иудеи и Самарии.



На вопрос о запланированной правовой реформе Левина, Найдс сказал, что не в его компетенции комментировать этот вопрос. “Израильский народ не хочет, чтобы Америка поучала его. Наша работа не в том, чтобы навязывать свою волю каждому решению, которое правительство принимает по таким вопросам, как судебная реформа”.



Что касается позиции Израиля в отношении войны на Украине, Найдс заявил, что он не сомневается, что Иерусалим и Вашингтон “будут на одной волне”.

Посла также попросили предоставить обновленную информацию по включению Израиля в программу безвизового въезда в США. Чтобы соответствовать требованиям, Израилю необходимо снизить уровень отказов в визовых запросах своих граждан до уровня ниже трех процентов в год. Найдс сказал, что Кнессету придется быстро принять несколько соответствующих законодательных актов, и что Израилю также придется придерживаться политики “взаимности” в отношении обращения с американцами арабского происхождения при пересечении границы, чтобы Израиль был включен в программу исключения.