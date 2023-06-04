



Посол США: Вторжение России в Украину – стратегический провал Путина

Полномасштабное вторжение России в Украину стало стратегическим провалом президента России Владимира Путина. Среди прочего, это подчеркивает вступление Финляндии в НАТО. Об этом заявил посол США в Польше Марк Бжезинский, сообщает CNN.



"Что изменилось, так это то, что НАТО расширилась таким образом, что это только подчеркивает стратегический провал решения Путина о вторжении в Украину", – заявил он.



Бжезинский добавил, что путинское вторжение в Украину никогда бы не улучшило будущее России.



"То, что мы видим, – это усиленный полный провал со стороны Путина в отношении его решения вторгнуться в Украину. И нет никакого способа, чтобы война Путина в Украине улучшила жизнь и будущее российского народа", – заявил посол.



Его мнение повторяет слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который посетил Финляндию накануне. Блинкен также назвал войну России "стратегическим провалом", заявив, что она уменьшила влияние и интересы страны "на годы вперед".



Финляндия официально стала 31-м членом НАТО в начале апреля. Российское вторжение заставило Финляндию и Швецию отказаться от нейтралитета и присоединиться к альянсу.