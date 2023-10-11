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Посол США в Израиле увидела "зло" во время визита в Кфар-Азу
11.10.2023 16:58 Наталья Богинская

Посол США в Израиле увидела "зло" во время визита в Кфар-Азу

Глава посольства США в Израиле вместе с атташе по вопросам обороны посольства США Фрэнком Шлеретом посетили приграничные города Газы, чтобы воочию убедиться в масштабах кровавой бойни, устроенной ХАМАСом.

"Мы приехали сюда, на периферию Газы, чтобы стать свидетелями зверств, которые были совершены здесь в субботу, и это действительно невероятно", – говорит временная поверенная в делах США Стефани Халлет, в видео, снятом из Кфар-Азы.

"Как матери и просто как человеку, видеть и осознавать, что здесь произошло, очень важно", – говорит Халлет.

"Мы были здесь, мы видели это, это зло, и мы поддерживаем Израиль", – добавляет она.
 

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