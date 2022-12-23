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Посол США в Израиле Том Найдс посетил Бней-Брак
23.12.2022 14:12 Ольга Белозерова

Посол США в Израиле Том Найдс посетил Бней-Брак

Посол США в Израиле Том Найдс посетил Бней-Брак. Американского дипломата принял мэр города, раввин Авраам Рубинштейн, сообщает "Аруц Шева".

Посол прибыл в мэрию для встречи, во время которой Рубинштейн рассказал ему о деятельности города и отметил крепкие дружеские отношения между США и харедимной общественностью в Израиле и во всем мире.

Американский дипломат в ходе своего визита посетил Поневежскую иешиву. В завершение визита посол принял участие в лекции главы иешивы раввина Гершона Эдельштейна.

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